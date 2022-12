POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 50. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Vilsendorf - Am Freitagvormittag, den 16.12.2022, wurde ein Bielefelder durch laute Geräusche auf einen Einbrecher aufmerksam. Der ertappte Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht den Einbrecher mittels Zeugenbeschreibung. Gegen 11:10 Uhr hielt sich ein Bielefelder auf seinem Grundstück an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Wehmhof, auf und hörte laute Geräusche ...

