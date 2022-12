POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten am Mittwochabend (14.12.2022) in eine Zahnarztpraxis in der Salzburger Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

