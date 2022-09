Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - LKW mit Anhänger gestohlen

Schüttorf (ots)

Zwischen dem 17. und 18. September kam es in Schüttorf in der Alte Landstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt auf das Gelände der Autobahnmeisterei und entwendeten einen LKW mit Anhänger, welcher in der Regel als Baustellensicherungsfahrzeug eingesetzt wird. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug in Recklinghausen in der Sybilla-Merian-Straße aufgefunden. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell