Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Festnahme nach Einbruch

Emsbüren (ots)

In der Nacht vom 17. September kam es gegen 2.27 Uhr in Emsbüren in der Straße Markt zu einem Einbruch. Die bis dahin bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk und entwendeten Tabakwaren. Dabei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst, woraufhin ein Zeuge die Polizei verständigte. Anschließend flüchteten sie mit einem Motorrad in unbekannte Richtung. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Motorrad angetroffen werden und nach kurzer Flucht wurde einer der Täter festgenommen. Das Diebesgut konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem zum zweiten Täter aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell