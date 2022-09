POL-EL: Vrees - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Neuenhaus (ots) - Am 13. September zwischen 9.30 Uhr und 14.00 Uhr kam es in Neuenhaus in der Hauptstraße auf dem Parkplatz einer Arztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch eine/n unbekannte/n Fahrzeugführer/in ein geparkter grauer Kia cee'd an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. ...

mehr