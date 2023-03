Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Quad gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Quad im Wert von mehreren tausend Euro entwendete eine bisher unbekannte Person in der letzten Woche aus einer Tiefgarage in Heilbronn-Neckargartach. Das Fahrzeug war in einer Tiefgarage in der Brünnlesstraße abgestellt. Zwischen Sonntag, 26. Februar, und dem darauffolgenden Sonntag, 5. März, wurde das Gefährt gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Quads machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Kirchhausen: Sachbeschädigungen im Freibad - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte verschafften sich im Winterhalbjahr mehrfach unbefugt Zutritt auf das Gelände des Freibads Kirchhausen und verursachten Sachschaden. Am 15. Februar wurde ein Kühlschrank im Wasser des Schwimmbeckens aufgefunden. Weiteren Schaden richteten die Unbekannten zwischen dem 15. Februar und dem 27. Februar in dem Freibad im Kappellenweg an. Die Täter rissen mehrere Mülleimer aus den Bodenverankerungen und warfen diese in das Becken. Des Weiteren lösten sie einige Eisdruckpolster aus der Beckenverankerung. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefon 07131 28330, zu melden. Heilbronn: Einbruchversuch in Gaststätte - Wer hat was gesehen?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am frühen Montagmorgen versuchte in eine Gaststätte in Heilbronn einzubrechen. Gegen 3 Uhr hebelte der Täter oder die Täterin die Eingangstüre der Lokalität in der Wollhausstraße auf. Vermutlich aufgrund des ausgelösten Alarms flüchtete die Person ohne das Innere des Gebäudes betreten zu haben. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Ein Verletzter bei Kollision mit Baum

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Heilbronn. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Polo die Fügerstraße und bog nach rechts in die Weipertstraße ab. Hierbei kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte der VW mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Neckarsulm: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person zwischen Donnerstag und Samstag in Neckarsulm und flüchtete. Der 58-jährige Besitzer eines Skoda Kodiac hatte diesen donnerstags gegen 18 Uhr in der Kochendorfer Straße abgestellt. Als er am Samstagabend gegen 22 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren linken Türe fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Trampolin aus Garten gestohlen - Wer hat was gesehen?

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Trampolin aus einem Garten in Bad Friedrichshall-Kochendorf entwendeten, sucht die Polizei nun Zeugen. Der oder die Täter stiegen zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, über den Gartenzaun des Anwesens im Theodor-Storm-Weg und transportierten das Trampolin, mit einem Durchmesser von drei Metern, ab. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen oder kann Angaben zum Verbleib des Turngeräts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neuenstadt am Kocher: Mit fast zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut war am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit seinem VW Polo auf der Landesstraße 1095 unterwegs. Der 47-Jährige fuhr gegen 3.45 Uhr von Amorbach in Richtung Neuenstadt. Hier wurde er durch Beamte des Polizeireviers Heilbronn angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,9 Promille zeigte musste der 47-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgegeben. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Roigheim: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Roigheim. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Dodge gegen 19.30 Uhr die Landesstraße 1095 in Richtung Möckmühl und verringerte seine Geschwindigkeit, um nach links in einen Parkplatz abzubiegen. Dies nahm ein dahinterfahrender 27-Jähriger vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem VW Up auf den Dodge auf. Durch den Aufprall kam der 65-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Fahrzeug frontal mit einem Baum. Der VW wurde durch den Unfall nach links abgewiesen und kam mit der Front in der Böschung zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Erlenbach: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen Kleinwagens beschädigte am Freitagmittag einen Hyundai in Erlenbach und flüchtete anschließend. Die 32-jährige Besitzerin des Hyundai sah gegen 14.30 Uhr aus dem Fenster ihrer Arbeitsstätte in der Talstraße und konnte hierbei beobachten, wie ein dunkler Kleinwagen beim Rangieren gegen ihr Fahrzeug stieß. Im Anschluss an den Unfall setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Obersulm: Mercedes beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Fahrer eines VW T5

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend in Obersulm sucht die Polizei den Fahrer eines VW T5. Gegen 18.45 Uhr parkte ein 44-Jähriger seinen Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willsbacher Straße vorwärts in eine Parklücke ein. Kurz darauf konnte er beobachten, dass der Fahrer eines VW T5, der vor seinem Pkw stand, beim Ausparken gegen diesen fuhr. Nach dem Unfall hielt der Unbekannte sein Fahrzeug kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Der 44-Jährige kann das geflüchtete Fahrzeug wie folgt beschreiben: - VW T5 - Grau oder braun - Mit schwarzen Zierstreifen an der Fahrzeugseite

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Mitte 40 - Circa 1,75 Meter groß - Vollbart - Dunkle kurze Haare

Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Flein: Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines schwarzen PKWs mit Heilbronner Zulassung beschädigte am Donnerstagnachmittag eine Hauswand in Flein und flüchtete anschließend. Vermutlich beim Rangieren stieß der Fahrer des schwarzen Autos zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr gegen die Wand eines Hauses in der Unteren Weihergasse. Der Hauseigentümer bemerkte eine Erschütterung und eilte zum Fenster. Hierbei konnte er noch einen Teil des Kennzeichens und einen männlichen Fahrer erkennen. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei in Weinsberg sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegengenommen.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Sonntag, den 19. Februar, verursachte ein BMW-Fahrer einen Unfall in Ilsfeld und flüchtete. Der Mann kam gegen 4 Uhr aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Auensteiner Straße ab, fuhr den Grünstreifen entlang und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Straßenlaterne. Diese knickte durch den Unfall um und fiel quer auf die Fahrbahn. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der vermeintliche Fahrer des BMWs meldete sich circa 12 Stunden nach dem Unfall auf dem Polizeirevier Neckarsulm, stellte sich aber nach erfolgter Belehrung streitig. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines PKWs, der oder die kurz nach dem Unfallgeschehen an die Unfallörtlichkeit kam und wegen der auf der Straße liegenden Laterne abbremsen musste, wird gesucht. Die Polizei in Weinsberg nimmt unter der Telefonnummer 07134 9920 ihre Hinweise entgegen.

Heilbronn: Wunderheilerin betrügt Frau um mehrere tausend Euro - Zeugen gesucht

Eine angebliche Wunderheilerin brachte am 24. Februar in Heilbronn eine 62-Jährige um einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Unbekannte sprach ihr späteres Opfer gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedrich-Ackermann-Straße an und überzeugte die Frau von ihren Künsten. Daraufhin begab sich die 62-Jährige nach Hause, holte dort das Bargeld und übergab dieses an die vermeintliche Heilerin. Diese vollzog dann in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes ein Ritual und übergab der Seniorin anschließend ein Tuch in welches das Bargeld eingewickelt sein sollte. Als die Betrogene, wie von der Wunderheilerin angewiesen, nach einer Woche das Tuch öffnete, fand sie lediglich Papierschnipsel darin vor. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,70 Meter groß - Circa 50 Jahre alt - Sprach russisch - Trug eine weiße Jacke und eine weiße Wollmütze Zudem soll sich eine mögliche Komplizin in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Diese wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,70 Meter groß - Circa 70 Jahre alt - Braune lange Haare - Sprach russisch - Trug eine dunkelgraue Jacke Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

