POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Einbruch in Wohnhaus - Bargeld gestohlen

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Haus in Forchtenberg ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 13.30 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Samstag unbemerkt Zutritt zu dem Gebäude in der Ziegelsteige und entwendeten Bargeld. Zuvor durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Schöntal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Mittwoch, den 1. März 2023, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes Sprinter in Schöntal, vermutlich mit einer Landwirtschaftsmaschine. Der Pkw war zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr in der Eichinger Straße kurz vor dem Ortsausgang abgestellt. Der Unbekannte befuhr diese vermutlich in Richtung Merchingen, streifte den Mercedes und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht oder dem Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

