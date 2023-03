Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2023 mit einem Bericht aus dem Bereich des Polizeipräsidiums

Heilbronn (ots)

Bretzfeld / Weinsberg / Schefflenz: GPS-Geräte aus drei Traktoren entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Freitag an drei Örtlichkeiten im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn GPS-Geräte aus Traktoren. In der Straße "Birkenhöfe" in Bretzfeld drangen die Unbekannten zwischen Donnerstag gegen 20.45 Uhr und Freitag gegen 5 Uhr in eine Lagerhalle ein und entwendeten dort das Gerät im Wert von rund 10.000 Euro. Gleich zwei GPS-Antennenempfänger stahlen die Täter aus einer Firma in Weinsberg zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitag. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Heidenbaustraße verschafft hatten, brachen sie einen Schrank auf und entwendeten daraus die beiden Gegenstände im Gesamtwert von circa 20.000 Euro. Wie bereits am 03.03.2023 berichtet, wurde auch in Schefflenz-Kleineicholzheim ein GPS-Empfänger entwendet (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5455174). Die Kriminalpolizei Heilbronn prüft einen Zusammenhang der Taten und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

