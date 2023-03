Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz-Kleineicholzheim: GPS-Empfänger aus Bulldog entwendet - Zeugen gesucht

Zwei bisher unbekannte Personen entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den GPS-Empfänger eines John Deere Bulldogs in Kleineicholzheim. Die Täter überwanden zunächst zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, das Sicherungsschloss des GPS Empfänger des in der Eberbacherstraße abgestellten Gefährts. Anschließend wurde am Schloss einer Kabinentüre manipuliert um diese von innen öffnen zu können. Die Unbekannte entkamen im Anschluss mit dem erbeuteten GPS-Empfänger sowie dem dazugehörigen Display. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Telefon 062930, zu melden.

