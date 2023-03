Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: 9-Jähriger bei Unfall verletzt - Pkw-Fahrer unbekannt Das Polizeirevier Öhringen sucht nach einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Pkw und einem 9-Jährigen den Verursacher und Zeugen. Der Junge überquerte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit zwei weiteren Kindern die Mark-Aurel-Allee in Öhringen. Dort kam ihnen ein Fahrzeug entgegen, das vermutlich mit zwei Personen besetzt war. Aus unbekannter Ursache wurde der 9-Jährige vom linken Außenspiegel des Pkws erfasst. Der Fahrer hielt an und erkundigte sich, ob es dem Jungen gut gehe. Dieser bestätigte, dass alles in Ordnung sei, weshalb der Unbekannte die Örtlichkeit verließ. Dies wurde wohl auch von einer unbekannten Zeugin beobachtet. Als der Junge Zuhause war, stellte sich heraus, dass er beim Unfall doch leicht verletzt wurde, weshalb er von seinen Eltern zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Waldenburg: 10.000 Euro Schaden an Lkw - Verursacher geflüchtet Ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte in der Nacht auf Donnerstag einen hohen Schaden an einem geparkten Sattelzuggespann in Waldenburg. Der Fahrer stellte seinen Lkw am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Gebhardtstraße ab. Als er gegen 5.30 Uhr nachschaute, entdeckte er den Schaden an der Zugmaschine und am Auflieger in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Kupferzell: Bei Rot in Kreuzung eingefahren - Pkws kollidiert Rund 25.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell. Die 31-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse befuhr gegen 14.30 Uhr die B 19 von Gaisbach in Richtung der Anschlussstelle Kupferzell. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 64-Jährige ebenfalls mit einem Mercedes die Landesstraße 1036 von Kupferzell in Richtung Belzhag. An der Kreuzung übersah die 31-Jährige wohl die rot anzeigenden Ampel und die beiden Pkws kollidierte im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: Bei Unfall leicht verletzt

Ein Renault und ein Skoda kollidierten am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau. Die 45-jährige Fahrerin des Renaults war gegen 9 Uhr von Künzelsau in Richtung Ingelfingen unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 1045 wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die auf der B19 entgegenkommende 35-jährige Skoda-Fahrerin und die Autos stießen zusammen. Dabei wurde die jüngere der beiden Frauen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

