POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen Mitternacht und 6 Uhr gelangten der oder die Täter ins Innere des Gebäudes und entwendeten Fertigungsteile im Wert von über 1.000 Euro. Am Vortag war einem Zeugen ein schwarzer BMW mit Duisburger Kennzeichen auf dem Firmengelände aufgefallen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem BMW und dessen Besitzer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau: Unfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend bei Bad Rappenau. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Dacia die Kreisstraße 2038 von Hohenstadt kommend in Richtung Siegelsbach. Als er an der Kreuzung mit der Kreisstraße 2148 auf diese abbog, übersah er vermutlich den Traktor eines 20-Jährigen der von Zimmerhof in Richtung Bad Rappenau unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurden sowohl das landwirtschaftliche Gefährt als auch der PKW gegen den verkehrsbedingt haltenden BMW einer 58-Jährigen geschleudert. Bei dem Unfall wurden der Dacia-Fahrer und beide Insassen des BMWs leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Beide PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung des Traktors, welcher noch fahrbereit war, musste die Kreisstraße 2148 kurzzeitig gesperrt werden.

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und flüchtete anschließend. Der 54-jährige Besitzer eines VW Golf hatte diesen mittwochabends gegen 19.30 Uhr in der Max-Planck-Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 17 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Unfallhergang unklar - Wer hat was gesehen?

Die Polizei Heilbronn sucht nach einem Unfall in der Fügerstraße am Abend des 27. Februar Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Gegen 19.45 Uhr stießen auf der Höhe einer Bushaltestelle ein Fiat und ein Audi zusammen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Angaben zum Unfallhergang der beiden 37 und 22 Jahren alten Fahrzeugführerinnen weichen stark voneinander ab, weshalb nun nach weiteren möglichen Zeugen gesucht wird. Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen BMWs. Dieser soll zur Unfallzeit in der Bushaltestelle gestanden haben und müsste das Geschehen gesehen haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Schwaigern: Mit LKW Bahnschranke abgerissen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter LKW-Lenker beschädigte mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend eine Bahnschranke in Schwaigern. Gegen 20.10 Uhr fuhr der Unbekannte von Leingarten in Richtung Schwaigern. Als er einen Bahnübergang überquerte, senkten sich beide Schranken und die zweite Schranke schlug auf dem Fahrerdach des Lasters ein. Hierbei verklemmte sich diese zunächst. Durch die Weiterfahrt des LKW-Fahrers wurde die Bahnschranke abgerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Lauffen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Meimsheim/Bönnigheim: Mit über einem Promille Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Mit über einem Promille verursachte ein 60-Jähriger am Donnerstagabend einen Unfall bei Bönningheim. Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Skoda aus Meimsheim kommend auf der Kreisstraße 2071 unterwegs und wollte diese nach links in Richtung Bönnigheim verlassen. Hierbei überfuhr er die Mittelinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf blieb der PKW im Graben stecken und rutschte einige Meter in einen Acker. Der Fahrer versuchte mehrfach mit seinem Skoda rückwärts aus dem Feld zu fahren. Dies gelang ihm nach einigen Versuchen und er setzte seine Fahrt in Richtung Bönnigheim fort. Zeugen konnten den Vorfall beobachten und stellten den Fahrer auf einem nahegelegenen Feldweg. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann lallte und sich weigerte die Polizei zu informieren. Als er bemerkte, dass einer der Zeugen die Polizei verständigte, setzte der 60-Jährige sich erneut in sein Auto und fuhr in Richtung Bönnigheim davon.Dort stellte er sein Fahrzeug im Gewann "Sonnenberg" ab und flüchtete weiter zu Fuß. Im Rahmen der darauffolgenden Fahndung wurde neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Kurz darauf konnte der Skoda-Fahrer von Polizisten in Cleebronn vorläufig festgenommen werden. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeug abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro. Auf den 60-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

