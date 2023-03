Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Werbach: Beim Überholen kollidiert

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Kollision zweier Pkws auf der Landesstraße 506 bei Werbach. Gegen 14.30 Uhr befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Mercedes die Landesstraße 506 von Werbach kommend in Richtung Niklashausen. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, reduzierte sie die Geschwindigkeit und setzte den linken Blinker. Währenddessen war ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Landesstraße in gleicher Richtung unterwegs. Zwischen dem Mercedes und dem Opel befanden sich zwei weitere Fahrzeuge. Der Fahrer des Opels setzte zum Überholen an und konnte vermutlich nicht einsehen, dass die 61-Jährige abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß des Mercedes' und des Opels. Der Opelfahrer, die Mercedesfahrerin und deren Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wertheim-Nassig: Pkw in einer Hofeinfahrt zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht auf Donnerstag einen Pkw in Wertheim-Nassig. Das Fahrzeug stand zwischen 22.30 Uhr und 4.30 Uhr in einer privaten Hofeinfahrt in der Straße "Ödengesäß", als der oder die Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Vorder- und Hintertüren auf beiden Seiten zerkratzte. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben können oder etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Edelstahlstange entwendet

Von einem Kulturhaus in der Bahnhofstraße in Wertheim entwendete ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin im Zeitraum vom 1. bis 27. Februar eine Edelstahlstange. Die Stange war an einem Fenster im zweiten Obergeschoss angebracht. Die unbekannte Person, welche sich vermutlich im Gebäudeinneren aufhielt, löste die rund zwei Meter lange und einen Zentimeter dicke Stange aus ihrer Verankerung und entwendete sie daraufhin. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

