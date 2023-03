Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Mit rund 2 Promille angehalten

Polizeibeamte des Polizeireviers Buchen kontrollierten am Mittwochabend eine 49-jährige VW Passat-Fahrerin in Adelsheim. Die Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Beifahrer in der Straße "Untere Austraße" unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Daher wurde die 49-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da auch ihr Beifahrer alkoholisiert war, wurde der Pkw abgeschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Mosbach-Neckarelz: Baucontainer aufgebrochen

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Baucontainer in Mosbach aufbrachen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch Zutritt zu der Baustelle in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Dort brachen sie mit einem unbekannten Werkzeug den Container auf und entwendeten Baumaschinen im Wert von rund 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

