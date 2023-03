Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Nordheim und flüchtete anschließend. Die 36-jährige Besitzerin eines VW Golf stellte diesen gegen 13.30 Uhr in der Talstraße ab. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Wer hat was gesehen?

Das E-Bike einer 32-Jährigen wurde am Dienstagabend in Heilbronn gestohlen. Die Frau hatte das Fahrrad in der Unteren Neckarstraße vor einem Freizeitbad abgestellt. Laut Zeugen wurde es gegen 19.15 Uhr von vier jungen Männern weggetragen. Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes oder zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm-Obereisesheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag verschaffte sich eine bisher unbekannte Person Zutritt zu einem Wohnhaus in Neckarsulm-Obereisesheim. Vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangte der Täter oder die Täterin zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr ins Innere des Gebäudes im Stäffelesbrunnenweg. Hier wurden im Anschluss Schränke geöffnet und durchsucht. Anschließend entkam der oder die Unbekannte mit einer erbeuteten Uhr. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Offenau: Herabfallende Eisplatte beschädigt PKW - Zeugen gesucht

Eine von einem schwarzen Audi A6 Kombi herabfallende Eisplatte beschädigte am Dienstagmorgen einen VW bei Offenau. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr mit seinem Golf die Bundesstraße 27 von Gundelsheim in Fahrtrichtung Offenau, als ihm der Audi entgegenkam und die Eisplatte vom Fahrzeug fiel. Der VW-Fahrer versuchte noch eine Gefahrenbremsung einzuleiten, konnte aber eine Kollision nicht verhindern und die Frontschürze seines PKWs wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Audi-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Mosbach fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld: Einbruch in Bäckerei - Wer hat was gesehen?

Eine Bäckerei in Ilsfeld wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten zwischen Montagabend, 20.15 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, durch das Einschlagen einer Scheibe zunächst in das Innere des Gebäudes in der Reinhold-Würth-Straße. Von der Backstube bewegte sich der oder die Unbekannte in Richtung der Büroräume. Hier wurde eine Türe aufgehebelt und ein Tresor gestohlen. Aufgrund des Transports des Tresors durch die Räumlichkeiten bis zur Ausgangstüre entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell