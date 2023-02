Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Mit über 2,2 Promille mit dem Auto unterwegs

Während einer Streifenfahrt am Montag gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 2251 in Igersheim, fiel den Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim ein VW Golf auf, welcher Schlangenlinien fuhr und Probleme hatte die Spur zu halten. Nachdem der 68-Jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Daher musste der 68-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde einbehalten und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Wertheim: Mit Straßenlaterne kollidiert und abgehauen

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Dertinger Weg in Wertheim mit einer Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß wurde die Straßenlaterne massiv beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Polizeibeamten des Polizeireviers Tauberbischofsheim fiel am Montag gegen 23 Uhr auf dem Radweg zwischen Gerlachsheim und Grünsfeld ein Motorroller mit zwei Personen auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem der Roller kontrolliert werden sollte, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete. Nach kurzer Zeit sprangen beide Personen vom Roller ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Als der Fahrer des Motorrollers eingeholt werden konnte, nahm dieser ein Rundholz in die Hand und bedrohte einen Beamten. Nachdem daraufhin der Einsatz von Pfefferspray angedroht wurde, ließ dieser das Rundholz fallen und setzte seine Flucht fort. Der Fahrer konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Hierbei griff er in Richtung des Halses des Polizeibeamten, packte diesen am Kragen und rang ihn zu Boden. Nur durch die Unterstützung einer weiteren Beamtin konnte der Angriff beendet werden. Nach einer Überprüfung der Personalien kam heraus, dass der 24-jährige Fahrer des Motorrollers keine Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr, weshalb der 24-jährige Fahrer die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell