Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Erdgeschosswohnung Unbekannte verschafften sich am Montag Zutritt zu einer Wohnung in Öhringen. Der oder die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und durchsuchten dann zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr die Erdgeschosswohnung in der Straße "Am Zwetschgenwäldle". Nachdem mehrere Schränke und Schubladen durchsucht wurden, flüchteten die Einbrecher vermutlich ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Einbruchsversuch in Praxis

Der Versuch in eine Hautarztpraxis in der Künzelsauer Komburgstraße einzubrechen scheiterte. Die Täter versuchten die Eingangstüre zwischen 14.30 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag aufzuhebeln, gelangten aber nicht in die Praxisräume. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell