POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Unfall verursacht und abgehauen, Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Samstag, 16 Uhr, bis zum Sonntag, 15.30 Uhr, einen Audi A3, welcher im Pirolweg in Weikersheim abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von circa 2.000 Euro. Vermutlich ist das verursachende Fahrzeug rot. Zeugen, welche etwas von dem Unfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Igersheim: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an einem geparkten Ford Focus entstand bei einem Unfall auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Farrenstall" in Igersheim. Der oder die Unbekannte, welcher den Unfall im Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 25. Februar 2023 verursacht hat, entfernte sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannte Person oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Külsheim: Zwei leichtverletzte Personen durch Auffahrunfall

Zwei leichtverletzte Personen sind die Folge eines Auffahrunfalls am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der L 504 zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim. Ein PKW-Lenker fuhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit einem Fahrzeug, welches verkehrsbedingt auf Höhe des Schützenvereins Külsheim anhalten musste, auf. Eines der Fahrzeuge war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

