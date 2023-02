Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

A 6 / Bretzfeld: Klein-Lkw auf Schutzplanke gedrängt - Zeugen gesucht Eine Teilsperrung der Autobahn und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmorgen auf der A 6. Der Fahrer eines Sattelzugs war gegen 4.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen unterwegs. Dort wechselte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei wohl einen Klein-Lkw. Dieser wich noch nach rechts auf den Grünstreifen aus und kam dann auf der Schutzplanke zum Stehen. Hierdurch riss die Ölwanne des Mercedes Sprinter auf und Öl lief in den Grünstreifen. Teile des Erdreichs mussten daraufhin abgetragen werden. Der Lkw-Lenker fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07341 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Weißbach: Nach Unfall zugeschlagen

Nachdem am Samstagabend in Weißbach zwei Pkws kollidiert waren, schlug der eine Fahrer den anderen. Der 40-jährige Lenker eines BMWs befuhr gegen 18 Uhr die Hauptstraße in Richtung der Criesbacher Straße. An der dortigen Kreuzung wollte er zunächst nach rechts in Richtung Forchtenberg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 76-Jähriger mit seinem VW Golf hinter dem 6er BMW und hielt dahinter an. Plötzlich setzte der 40-Jährige mit seinem Pkw zurück und fuhr gegen den Golf. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro. Im Anschluss stiegen die beiden Männer aus und der 76-Jährige wollte die Polizei rufen. Daraufhin schlug ihm der BMW-Fahrer wohl mit der flachen Hand ins Gesicht, wodurch der Senior zu Boden stürzte. Der 40-Jährige stieg dann in sein Auto und fuhr in Richtung Niedernhall davon. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Flüchtende in Künzelsau durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen wahr, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab rund 2,6 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Dörzbach: Pedelec-Lenker von Pkw angefahren

Ein 24 Jahre alter VW-Passat-Lenker kollidierte in der Samstagnacht mit einem 26-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf der Kreisstraße 2310 bei Dörzbach unterwegs war. Der Zweirad-Lenker fuhr gegen 23.30 Uhr vom Heßlachshof in Richtung Hohebach. Kurz nach dem Ortsausgang Heßlachshof kam ihm der 24-Jährige mit einem Pkw entgegen und fuhr immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Der 26-Jährige verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und versuchte in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Passat aber nicht verhindern. Der Fahrrad-Fahrer wurde dadurch in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Am Zweirad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der 24-Jährige hielt daraufhin an und erkundigte sich, wie es dem Verletzten gehe. Er bot ihm an, ihn und sein Pedelec nach Hause zu fahren, was der 26-Jährige annahm. Da dieser den Verdacht hatte, dass der VW-Lenker alkoholisiert war, verständigte er später die Polizei. Bei einer Fahndung nach dem Pkw und dem Unfallverursacher konnte dieser nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400. Bretzfeld: Fahrzeug überschlagen - Fahrer unter Drogeneinfluss

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Bretzfeld. Der 19-jährige Fahrer eines Seat Leon war gegen 22.20 Uhr auf der Weißlensburger Straße von Bretzfeld kommend unterwegs. Kurz vor dem Kurvenbereich setzte der junge Mann zum Überholen eines vorausfahrenden Pkws an und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glätte ins Schleudern. Hierdurch kollidierte der Seat mit einer Mauer, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der 19-Jährige, als auch sein Beifahrer wurden leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Drogentest verlief beim Fahrer positiv auf THC. Daher wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

