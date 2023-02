Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Anhänger beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken am Donnerstagmittag einen Anhänger in Heilbronn. Dieser war gegen 11.30 Uhr von seiner 50-jährigen Besitzerin am alten Friedhof in der Eisenbahnstraße abgestellt worden. Als die Frau gegen 15.45 Uhr zu dem abgestellten Anhänger zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machern können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Untergruppenbach/Flein/Talheim: Vermehrt Vandalismus an und Einbrüche in Gartenhütten

In jüngster Zeit kommt es in den Gemeinden Untergruppenbach, Flein und Talheim vermehrt zu Einbrüchen in und Vandalismus an Gartenhütten. Die Täter wirken mit brachialer Gewalt auf die Gartenhäuser ein. Türen und Fenster wurden aufgehebelt, aber auch Verglasungen eingeschlagen. Entwendet wurden in den meisten Fällen Alkoholika und Gegenstände mit geringem Sachwert. Die Polizei sucht Zeugen, die in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmung gemacht haben und bittet diese, sich mit dem Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell