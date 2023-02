Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Bushaltestellenhäuschen beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Donnerstag um 14.30 Uhr und Freitag um 8.30 Uhr zwei Bushaltestellenhäuschen in Weikersheim. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zum Busbahnhof und machten sich an zwei Bushaltestellen zu schaffen. Hierbei rissen sie unter anderem Verkleidungsbleche heraus oder verbogen diese. Zudem beschmierten sie die Häuschen mit verschiedenen Buchstabenkombinationen. Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Bad Mergentheim: Geschädigte gesucht

Die Polizei in Bad Mergentheim sucht nach Zeugen und Geschädigten, die am 17. Februar in Bad Mergentheim und Umgebung sowie in Tauberbischofsheim von einem scheinbar taubstummen Bettler angesprochen wurden und diesem Geld gespendet haben. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht unter einer Beeinträchtigung leidet und die Spender betrogen hat. Gesichert ist, dass sich der Betrüger gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim aufhielt. Personen, die Angaben zu dem Mann machen können oder auf den Betrüger reingefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell