POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Klingenberg: Container in Brand geraten Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Wellblech-Container am Mittwochabend in Heilbronn-Klingenberg in Brand. Gegen 21.30 Uhr wurde das Feuer bei einem Discounter in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand ...

