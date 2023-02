Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Versuchter Einbruch in eine Bäckerei - Zeugen gesucht Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, versuchte eine unbekannte Person sich Zutritt in eine Bäckerei in Ingelfingen zu verschaffen. Der oder die Unbekannte hatte vor, mittels vermutlich einem spitzen Gegenstand, die Tür der Bäckerei in der Hirschgasse aufzubrechen und in den Verkaufsraum zu gelangen. Dies misslang jedoch. Die Polizei sucht nun Zeugen, diese etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten. Sie werden gebeten sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Pfedelbach: Audi beschädigt - Wer war's? Ein auf einem Stellplatz in der Straße "Am Merzenbächle" in Pfedelbach geparkter Audi wurde von einer unbekannten Person beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin touchierte wohl beim Ausparken mit seinem oder ihrem Pkw den Audi an der hinteren Stoßstange und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu benachrichtigen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

