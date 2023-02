Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Klingenberg: Container in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Wellblech-Container am Mittwochabend in Heilbronn-Klingenberg in Brand. Gegen 21.30 Uhr wurde das Feuer bei einem Discounter in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Bad Rappenau: Müll auf Feldweg entsorgt und abgebrannt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entsorgte Anfang dieser Woche Müll auf einem Feldweg bei Bad Rappenau und entzündete diesen. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00.15 Uhr wurde der Brand auf dem Weg neben der Landesstraße 530 gemeldet. Bei der Ablageörtlichkeit handelt es sich um den ersten Feldweg auf der rechten Seite von Babstadt kommend in Fahrtrichtung Siegelsbach. Der circa fünf auf sieben Meter große Müllberg setzte sich aus Hausrat und Hausmüll zusammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Bad Rappenau: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Dienstagabend einen PKW in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Die 29-jährige Besitzerin eines Audis hatte diesen gegen 18.30 Uhr in der Heinsheimer Straße geparkt. Als die Frau gegen 19.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Eppingen: Renault beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochmorgen in Eppingen und flüchtete anschließend. Eine 65-Jährige hatte ihren Renault Captur gegen 7.45 Uhr in der Ludwig-Zorn-Straße abgestellt. Als sie gegen 8 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den hohen Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Brackenheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte eine bisher unbekannte Person zwischen Dienstag- und Mittwochabend einen geparkten PKW in Brackenheim und flüchtete anschließend. Der 66-jährige Besitzer eines Audi hatte diesen dienstags gegen 18 Uhr in der Talstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 18.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Zigarettenstummel Ursache für Balkonbrand

Vermutlich eine nicht ganz gelöschte Zigarette verursachte am Mittwochabend einen Balkonbrand in Neckarsulm. Zeugen meldeten den Brand, welcher im Anschluss von der Feuerwehr gelöscht wurde, gegen 20.30 Uhr. Bei den Versuchen, das Feuer eigenständig zu löschen, verletzte sich der 44-jährige Wohnungsinhaber schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Langenbrettach: Gastrogeräte und Alkohol aus Lagerhalle gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwischen dem 17. und dem 21. Februar Gastrogeräte und mehrere Kisten Wein aus einer Lagerhalle in Langenbrettach. Im Tatzeitraum entfernte der Unbekannte mit Gewalt die Sicherung eines Rolltores und gelangte so ins Innere der Halle in der Straße "Neudeck". Hier stahl er diverse größere Elektrogeräte und Alkoholika. Anschließend entkam er unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07139 47100 an den Polizeiposten Neuenstadt.

Beilstein/Ilsfeld/Obersulm: Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Einbrecher waren am Mittwoch in mehreren Gemeinden unterwegs. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 21 Uhr verschafften sich bisher Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße in Beilstein. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie das Gebäude vermutlich über eine Balkontüre. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 750 Euro. Am Mittwochabend wurde ein Einfamilienhaus in Ilsfeld Ziel von Einbrechern. Gegen 19.20 Uhr hebelten der oder die Täter vermutlich eine Terrassentüre des Hauses in der Gottlob-Obenland-Straße auf und betraten das Gebäude. Nachdem das Objekt durchsucht wurde, entkamen die Unbekannten unerkannt mit erbeutetem Schmuck, hochwertiger Kleidung und Dokumenten. Bereits am frühen Mittwochmorgen gelangte ein Unbekannter in eine Garage in Obersulm-Sülzbach. Der Mann hebelte hierfür vermutlich die Türe an der rückwärtigen Seite des Gebäudes in der Rahbergstraße auf. Entwendet wurde auch hier augenscheinlich nichts. Der verursachte Sachschaden kann im Moment noch nicht beziffert werden. Vermutlich derselbe Täter gelangte bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über eine unverschlossene Türe in eine weitere Garage in der Sülzbacher Rauhbergstraße. Hier entwendete er ein in der Garage abgestelltes E-Bike sowie diverses Werkzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn oder, in den Fällen aus Obersulm, unter 07130 4009370 an den Polizeiposten Obersulm

