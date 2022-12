POL-PDNR: Verbotenes Messer sichergestellt

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen meldete ein Bewohner in der Bahnhofstraße, dass unbekannte Täter Altöl in einen Regenablauf vor der Garage gekippt hätten. Dies sei in den Wasserkreislauf gelangt. Die Überprüfung der Polizeiinspektion bestätigte die Angaben des Bewohners. Die sachgerechte Entsorgung übernahm die Linzer Feuerwehr. Die Polizeiinspektion Linz hat ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die ...

