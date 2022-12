57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. 205 (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mo., 26.12.2022, 20:45 bis Di., 27.12.2022, 15:30 Uhr, an einem vor der Gaststätte Alte Kapelle abgestellten weißen Pkw Hyundai i10, das hintere amtliche Kennzeichen EN-CF 2004. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Wissen Rainer Greb, EPHK Telefon: 02742-9350 ...

mehr