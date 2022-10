Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Junger Mann beraubt (04.10.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall auf der Straße "Fürstenbergring" am Dienstagabend gegen 21 Uhr. Ein 20-Jähriger ging auf einem Fußweg zwischen den Gebäuden Nummer 13 und 15, als ihn Unbekannter ansprach und unter Vorhalt eines Schlagstocks zur Herausgabe von Wertsachen aufforderte. Ein zweiter unbekannter Täter kam dazu und bedrohte das Opfer zusätzlich mit einem Messer. Der junge Mann übergab 50 Euro an die Männer, flüchtete dann aber auf die Straße und versuchte, einen vorbeifahrenden roten Kleinwagen anzuhalten. Das gelang ihm jedoch nicht. Die Täter holten ihn ein und einer von ihnen versetzte ihm noch einen Faustschlag auf den Kopf, bevor sie in Richtung Strangen/Hoptbühl flüchteten. Beide Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, 170 cm groß, trugen Jogginghosen und Turnschuhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel. 07721 601-0, zu melden. Insbesondere sucht sie die Insassen des roten Autos, dass der Geschädigte anhalten wollte.

