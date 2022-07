Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pflanzenschutzmittel von Betriebsgelände gestohlen

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (05. Juli) gelangten Unbekannte gegen 01.10 Uhr auf das Betriebsgelände einer Firma in der Gutenbergstraße. Aus einem Container, an dem sie gewaltsam ein Vorhängeschloss entfernten, stahlen sie zwei Kartons mit Pflanzenschutzmittel.

