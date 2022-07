Geilenkirchen (ots) - Am Dienstag (05. Juli) stahlen Unbekannte zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr einen weißen Fiat 500, an dem Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht waren. Der Wagen stand auf dem Beamtenparkplatz. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

