POL-PDNR: Betrug durch Anruf eines falschen Sparkassenmitarbeiters

Am Dienstag, 27.12.2022, wurde der Polizei Altenkirchen ein Betrugsdelikt angezeigt, bei dem die Geschädigte einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Sparkasse erhielt. Der Anrufer täuschte vor, dass es bereits mehrere Log-In-Versuche auf das Online-Banking der Dame gegeben habe. Um eine sog. Zwei-Faktor-Identifizierung zu erstellen, brachte der Täter die Geschädigte dazu, eine TAN zur generieren und diese dem Anrufer mitzuteilen. Da die Dame zu einem späteren Zeitpunkt dann doch Verdacht schöpfte, rief sie bei der entsprechenden Sparkasse an. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass es sich bei dem Anrufer nicht im einem Mitarbeiter gehandelt habe und sie einem Betrüger aufgesessen war. Zwischenzeitlich wurden vom Konto der Geschädigten bereits mehrere unberechtigte Abbuchungen vorgemerkt. Ob diese seitens der Bank gestoppt werden können, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Altenkirchen rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht, sollte jemand entsprechende Anrufe erhalten. Auf keinen Fall sollten sensible Daten oder TAN herausgegeben werden. Im Zweifelsfall sollte vor Herausgabe von Informationen die Hausbank kontaktiert werden.

