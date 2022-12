POL-PDNR: Wissen - Kennzeichendiebstahl

Neuwied (ots) - Neuwied- In der Nacht vom 26.12.22 auf den 27.12.22 wurde in der Leutesdorfer Straße Weihnachtsdekoration aus einem Vorgarten entwendet. Dabei handelt es sich um ein Rentiergespann und einen Tannenbaum, jeweils durch eine beleuchtete Lichterkette dargestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei ...

