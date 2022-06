Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Polizei zieht Fahrer im Rausch aus dem Verkehr

Bei einer Großkontrolle am Mittwoch bei Erbach durften sieben Personen ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Ulm (ots)

Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr kontrollierte die Polizei auf einem Parkplatz entlang der B311 bei Donaurieden den Verkehr. Das Hauptaugenmerk lag laut der Polizei auf Fahrern im Rausch. So ergaben sich von 57 kontrollierten Fahrzeugen und 65 kontrollierten Personen, bei sieben Fahrenden Anhaltspunkte für Drogenbeeinflussung. Eine Ärztin entnahm den Betroffenen noch an Ort und Stelle Blut. Hunde und speziell geschulte Beamte der Polizei durchsuchten ihre Fahrzeuge und die in Rede stehenden Personen. Die Polizei untersagte ihnen die Weiterfahrt und zeigte die Fahrenden an.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Es senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr und kämpft regelmäßig im Rahmen von Schwerpunkt- und Großkontrollen auch gegen Drogenkriminalität. Zur Sicherheit aller.

