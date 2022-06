Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener Fahrer wehrt sich

Am Mittwoch nahm die Polizei in Heidenheim einen Mann in Gewahrsam.

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Härtsfeldstraße. Er fiel der Polizei auf, weil er einen schwankenden und unsicheren Fahrstil an den Tag legte. Die Beamten stoppten die gefährliche Fahrt und kontrollierten den Radler. Der verhielt sich sofort aggressiv und beleidigte die Polizisten. Der Verdacht, dass er Alkohol getrunken haben könnte, erhärtete ein Test. Dieser ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass das Fahrrad des 45-Jährigen wegen Diebstahls gesucht wurde. Unter anhaltenden Beleidigungen durchsuchte die Polizei den Mann. Dabei fanden sie auch eine kleine Menge Marihuana. Der Mann musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Weil er sich dagegen wehrte, schritten die Beamten ein. Schließlich trat er auch nach den Beamten und traf einen am Bein. Dadurch erlitt dieser leichte Verletzungen. Der Polizist konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Nachdem ihn die Polizei überwältigt hatte, beleidigte der 45-Jährige die Polizisten wieder. Abschließend brachten die Beamten ihn in eine Zelle des Polizeireviers Heidenheim. Dort konnte sich der Mann wieder beruhigen und seinen Rausch ausschlafen. Auf den 45-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu.

