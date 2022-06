Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unachtsam im Straßenverkehr

Einen Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten verursachte eine 20-Jährige am Mittwoch auf der B19.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem VW auf der B19 von Mergelstetten in Richtung Herbrechtingen. Dort stockte der Verkehr. Die 20-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Leichtkraftroller eines 54-Jährigen. Den Roller schob es auf einen Hyundai. Dabei stürzte der Rollerfahrer. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. An den drei beteiligten Fahrzeugen enstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie vorausschauend. Rechnen Sie mit Unfallstellen und seien Sie stets bremsbereit. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

