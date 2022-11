POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 71-jähriger an Demenz erkrankter Herr wurde aufgefunden.

Paderborn (ots) - (CK) - Am späten Donnerstagabend (03.11., 23.10 Uhr) konnte die Polizei zwei 44-jährige Männer festnehmen, die auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Auto angetroffen wurden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden Tatverdächtigen beobachtet, die mit Taschenlampen in mehrere Autos geleuchtet hatten, die in der Straße Krumme Grube geparkt ...

mehr