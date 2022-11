Polizei Paderborn

POL-PB: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt zwei mutmaßliche Autoaufbrecher fest

Paderborn (ots)

(CK) - Am späten Donnerstagabend (03.11., 23.10 Uhr) konnte die Polizei zwei 44-jährige Männer festnehmen, die auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Auto angetroffen wurden.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden Tatverdächtigen beobachtet, die mit Taschenlampen in mehrere Autos geleuchtet hatten, die in der Straße Krumme Grube geparkt waren. Zudem sah der Zeuge, dass die Unbekannten in einen VW Multivan eingestiegen waren.

Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen - zwei amtsbekannte 44-jährige Männer aus Paderborn - noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Einer der Beschuldigten führte ein Taschenmesser sowie Aufbruchswerkzeug mit. Beide wurden zur Polizeiwache Paderborn verbracht.

Ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus PKW wurde gegen die Männer eingeleitet.

