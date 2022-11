Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß - 76-jährige Frau wird tödlich verletzt

Borchen (ots)

(CK) - Am heutigen Mittwoch (02.11.) wurde eine 76-jährige Frau aus Borchen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Die 76-Jährige befuhr gegen 10.00 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo die K 20 aus Richtung Etteln kommend in Fahrtrichtung Gellinghausen.

Auf Höhe eines Parkplatzes etwa 500 Meter nach dem Ortsausgangsschild Etteln kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf eines 29-jährigen Borcheners, der in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war.

Bei dieser Kollision wurde die Frau sehr schwer verletzt. Trotz notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle verstarb sie später im Brüderkrankenhaus in Paderborn.

Auch der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das St. Vincenz- Krankenhaus Paderborn gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 13 000 Euro. Beide wurden von der Unfallstelle abgeschleppt und polizeilich sichergestellt.

Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 20 für gut vier Stunden gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell