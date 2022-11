Polizei Paderborn

POL-PB: Frau muss auf Parkplatz zur Seite springen - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Samstagabend (29.10., 17.55 Uhr) war eine 48-jährige Frau zu Fuß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Schwabenweg unterwegs. Als die Kundin zur Eingangstür des Marktes gehen wollte, fuhr ein grauer Mercedes mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz, so dass die Frau zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei diesem Sprung verletzte sich die Frau leicht.

Der Fahrer - ein etwa 55-60 Jahre alter Mann - war zwischenzeitlich aus dem Auto gestiegen, reagierte jedoch auf die Worte der Frau, die ihn darauf ansprach, desinteressiert. Der etwa 1,75 Meter große, schlanke Mann mit dünnen blond-grauen Haaren ging einkaufen, ohne die Frau weiter zu beachten oder sich um die Folgen zu kümmern.

Mehrere Zeugen hatten diesen Vorfall beobachtet und die Frau auch angesprochen. Da diese jedoch noch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, informierte sie die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Polizei bittet nun diese Zeugen sich zu melden, Telefon 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell