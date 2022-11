Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw rammt am Allerheiligenmorgen einen Laternenmast und landet im Straßengraben

33104 Paderborn (ots)

Dienstag, 01.11.2022, 07:09 Uhr

33104 Paderborn. Marienloher Straße

Ein 22jähriger befuhr mit seinem Pkw VW am Dienstagmorgen die Marienloher Straße aus Richtung Schloß Neuhaus kommend in Richtung Marienloh. In Höhe der Aral Tankstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlampe und fuhr in den Straßengraben, wo der Pkw zum Stillstand kam. Der Pkw-Fahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall eine Platzwunde an der Lippe und Verletzungen an einem Arm zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Pkw wurde schwer beschädigt und musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Die zuvor touchierte Straßenlampe war nicht mehr standsicher und musste durch die Feuerwehr demontiert werden.

