POL-PB: Frau stürzt im Bus - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Delbrück-Anreppen (ots) - (mb) Nach einem Auffahrunfall auf dem Seitenstreifen an der B64 musste ein schwerverletzter Motorrollerfahrer am Freitag in eine Klinik geflogen werden. Gegen 09.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Motorrollerfahrer auf der B64 von Delbrück in Richtung Paderborn. Unmittelbar nach der Einmündung Buddenbruch hatte eine Ford-Fiesta-Fahrerin (44) in Fahrtrichtung Paderborn auf dem rechten Seitenstreifen ...

