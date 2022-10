Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer prallt auf stehenden Pkw

Delbrück-Anreppen (ots)

(mb) Nach einem Auffahrunfall auf dem Seitenstreifen an der B64 musste ein schwerverletzter Motorrollerfahrer am Freitag in eine Klinik geflogen werden.

Gegen 09.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Motorrollerfahrer auf der B64 von Delbrück in Richtung Paderborn. Unmittelbar nach der Einmündung Buddenbruch hatte eine Ford-Fiesta-Fahrerin (44) in Fahrtrichtung Paderborn auf dem rechten Seitenstreifen angehalten und stand bereits einige Minuten. Der Rollerfahrer prallte ungebremst auf das Heck des Autos. Er wurde samt völlig zerstörtem Roller zurück geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen auf dem Seitenstreifen liegen. Unfallzeugen eilten zur Ersten Hilfe. Der eingesetzte Notarzt forderte aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen des 18-Jährigen einen Rettungshubschrauber an. Der junge Mann wurde in ein Klinikum nach Kassel geflogen. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Ärzte nicht. Die Autofahrerin (44) erlitt einen Schock und auch ein Zeuge musste am Unfallort von den Rettungssanitätern versorgt werden. Am Ford entstand hoher Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Motoroller stellte die Polizei sicher. Die B64 war bis 11.15 Uhr gesperrt.

