Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Streife stellt 25-Jährigen

Paderborn (ots)

(mb) Bei der Flucht vor der Polizei missachtete ein Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen rote Ampeln und andere Verkehrsregeln. Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte schließlich zu Fuß gestellt werden.

Um 03.55 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Motorradfahrer auf der Hathumarstraße kontrollieren. Der Fahrer einer 600er Yamaha gab sofort Vollgas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Mühlenstraße und Heiersstraße. Am Heierstor bog er bei Rot nach rechts auf den inneren Ring ab und beschleunigte sofort wieder. Auch am Gierstor missachtete er die rote Ampel. Vom Busdorfwall bog der Kradfahrer in die Blasisusstraße ab beschleunigte wieder erheblich und fuhr mit hohem Tempo über den verkehrsberuhigten Bereich Am Hilligenbusch entgegen der Einbahnstraße durch den Tunnel zum Bahneinschnitt. Die Polizisten verloren den Flüchtenden zunächst aus den Augen.

Ein weiteres zur Fahndung eingesetztes Streifenteam entdeckte den Tatverdächtigen wenig später zu Fuß gehend Am Bahneinschnitt. Er hatte das Motorrad hinter einem Auto auf die Fahrbahn gelegt und seine Motorradjacke sowie den Helm ausgezogen. Der 25-jährige Paderborner gab zu, ohne Fahrerlaubnis mit dem nicht zugelassenen Motorrad gefahren zu sein. Er stand zudem unter Alkoholeinwirkung.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Wache und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Gegen den 25-jährigen läuft jetzt eine Strafanzeige wegen der genannten Delikte sowie dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell