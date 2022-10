Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher weckt Bewohner

Paderborn (ots)

(mb) Ohne Beute ist am Freitagabend (28.10.2022) ein Wohnungs-Einbrecher geflüchtet, als er auf einen schlafenden Bewohner stieß

In dem am Rotheweg zwischen Augustdorfer Straße und Anhalter Weg gelegenen Einfamilienhaus schlief ein Bewohner im Dachgeschoss. Gegen 20.55 Uhr wurde er wach, als eine Person ihn mit einer Taschenlampe anleuchtete. Der Einbrecher ergriff die Flucht. Wie sich herausstellte war der Täter in den Wintergarten des Hauses eingedrungen und hatte ein Wohnzimmerfenster aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Er entkam ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

