Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kastenwagen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.10.2022, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Pariser Straße, in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr Europaallee. SV: Ein bislang unbekannter Täter stahl aus einem unverschlossen abgestellten Kastenwagen einer Landschaftsgärtnerei das Smartphone und die Geldbörse eines Firmenangestellten, während dieser auf dem Kreisel Europaallee Arbeiten verrichtete. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld in niedriger zweistelliger Höhe auch verschiedene persönliche Dokumente des Geschädigten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell