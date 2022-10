Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Betrunken Auto gefahren

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.10.2022, kurz vor 01:00 Uhr, wurde in der Adam-Müller-Straße in Pirmasens ein Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen festgestellt. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alco-Test ergab 1,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pips

