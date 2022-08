Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerlöscher in Tiefgarage entleert; mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei ermittelt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, nachdem mehrere Kinder und Jugendliche aus einer Tiefgarage am "Burgplatz" rannten und er eine Straftat vermutete. Wie sich herausstelle, aktivierte die Gruppe offenbar einen Feuerlöscher und verteilte den Inhalt auf mehrere geparkten Fahrzeugen. Im Zuge der Fahndung konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei mögliche tatverdächtige Kinder angetroffen werden. Ob es sich bei diesen tatsächlich um die Verursacher handelt, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch die entstandene Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

