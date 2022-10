Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheiben am Eingang des Wasgau-Marktes und am KIK beschädigt, dann Einbruch in den Wasgau-Markt

Waldfischbach (ots)

Zwischen Donnerstag, 21:20 Uhr, und Freitag, 04:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter mit mehreren Steinwürfen die Glasscheiben des Eingangsbereichs des Wasgau-Marktes und des KIK-Marktes in der Hauptstraße. Am Wasgau-Markt benutzte der Werfer zum einen einen circa 15 Zentimeter großen Kieselstein, der aus der Drainage des gegenüberliegenden Autohauses stammen dürfte. Zum andern wurde ein dunkler Granitstein aufgefunden, ähnlich eines Ziersteines, wie sie in Gabionenzäunen Verwendung finden. Die Herkunft dieses Steines ist ungeklärt. Die Steine wurden augenscheinlich drei Mal gegen die Glasscheibe am Haupteingang geworfen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, hielt aber stand. Die Schadenshöhe wird auf 4000 Euro geschätzt.

Am KIK wurde ebenfalls ein Stein aufgefunden, der mehrfach gegen die Glasscheibe geworfen worden war. Auch hier wurde die Scheibe nur beschädigt. Deshalb ist derzeit ungewiss, ob der oder die Täter lediglich die Scheiben einwerfen oder einbrechen wollten. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt.

Am Freitag, um 22:45 Uhr, gelang es schließlich einem Einzeltäter, nach mehreren Steinwürfen und Fußtritten gegen eine Scheibe der Seitentür in den Wasgau-Markt zu gelangen. Er begab sich zum Kassenbereich und entwendete dort vermutlich Zigarettenfilter und -hülsen. Im vorliegenden Überwachungsvideo ist ein vermutlich Jugendlicher erkennbar, welcher mit einer blauen Kappe, einem schwarzen Puma-Pullover, mit einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet war. Der Gesamtschaden wird hier auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

