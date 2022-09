Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Gestern wurde ein 33-jähriger algerischer Staatsbürger von einer Bundespolizeistreife im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich am Bahnhof Offenburg kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung stellte sich heraus, dass er gesucht wird. Gerichte hatten zwei Haftbefehle gegen den Mann erlassen. Er war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 600 Euro und wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt worden. Sollte er die Strafen nicht bezahlen können, muss er für 100 Tage ins Gefängnis. Es wurde festgestellt, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen übernimmt die Ausländerbehörde.

