Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch im Reisebus

Kehl (ots)

Bei einer Reisebuskontrolle im Zuge der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern in den frühen Morgenstunden einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger hat sich bei einer Kontrolle der Bundespolizei in Kehl mit einer italienischen Identitätskarte ausgewiesen. Den Beamten fiel auf, dass das im Dokument angebrachte Lichtbild nicht mit dem Mann vor ihnen übereinstimmte. In der polizeilichen Vernehmung räumte der Mann ein, dass der Ausweis nicht ihm gehört und er ihn für 4000 Euro in Griechenland gekauft hat. In der weiteren Vernehmung stellte er ein Schutzersuchen und wurde, nachdem alle notwendigen Maßnahmen im Ermittlungsverfahren abgeschlossen waren, zur Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet.

