FW Ratingen: Wehrversammlung der Feuerwehr Ratingen einmal anders

Ratingen-Mitte, Stadthalle, 06.05.2022, 19:00 Uhr

Am gestrigen Abend fand die alljährliche Wehrversammlung der Feuerwehr Ratingen statt. In den beiden vorhergehenden Jahren musste die Versammlung entfallen, um große Kontakte zwischen Einsatzkräften der verschiedenen Standorte und Einheiten der Feuerwehr während der Pandemie zu vermeiden. Auch die gestrige Wehrversammlung war noch durch die Pandemie geprägt. So wurde die Versammlung in der Stadthalle statt im Stadttheater durchgeführt. Eingeladen waren neben den Einheitsführern diejenigen Mitglieder der Feuerwehr, die eine Beförderung, Bestellung oder Ehrung erwarten durften. Für alle anderen Mitglieder der Feuerwehr wurde die Versammlung live als Videostream übertragen.

Unter den genannten Umständen wurden auch nur wenige Gäste eingeladen. Der Leiter der Feuerwehr, René Schubert, konnte den Bürgermeister der Stadt Ratingen, Klaus Pesch und der Feuerwehrdezernent Herr Harald Filip, sowie Vertreter des Rates begrüßen. Besonders begrüßt wurden Kreisbrandmeister Torsten Schams und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Frank Noack.

Nach einem Grußwort des Bürgermeisters berichtete der Leiter der Feuerwehr über die Einsatzstatistik, die Personalentwicklung sowie die Herausforderungen durch Pandemie, Bevölkerungsschutz, Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes und die laufende Brandschutzbedarfsplanung. Dabei dankte er besonders allen Mitgliedern der Feuerwehr für die Mehrbelastungen durch die Coronapandemie und das Durchhaltevermögen bzgl. der erheblichen Einschränkungen im Dienstbetrieb.

Neben vielen Beförderungen und Funktionsbestellungen waren die Ehrungen von Brandoberinspektor Michael Breker, Brandinspektor Norbert Gerrits und Brandinspektor Markus Meckenstock mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen in Silber sowie von Ortsbeauftragten des THW außer Dienst Gerhard Gärtner mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr Ratingen in Gold für ihre herausragenden Leistungen ein Highlight. Eine besonderen Ehrung bedeutete die Verleihung von Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaillen des Landes NRW, die stellvertretend für 223 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen, die bei der Unwetterkatastrophe im Sommer 2021 eingesetzt waren, je einem Vertreter der Einheiten durch Kreisbrandmeister Torsten Schams übergeben wurden. Torsten Schams unterstützte ebenfalls bei der Verleihung von sechs Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige aktive Dienstzeit wie auch fünf Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35-jährige aktive Dienstzeit

Die Einsatzzahlen und Informationen rund um das Jahr 2021 können Sie im Jahresbericht nachlesen, den Sie auf der Homepage der Feuerwehr Ratingen unter https://www.feuerwehr-ratingen.de/infos-fuer/buerger/ downloaden können.

