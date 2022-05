Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen-Mitte, Zum Blauen See, 03.05.22, 15:45 Uhr

Ratingen, Verkehrsunfall (ots)

Am heutigen Nachmittag war es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall mit der Angertalbahn in Ratingen-Mitte gekommen. An einem der unbeschrankten Übergänge zwischen "Junkernbusch" und "Zum Blauen See" wurde der E-Scooter einer Fahrerin von dem auch als Kalkbahn bekannten Zug touchiert. Die Verletzungen beim Sturz machten den Transport in ein Krankenhaus notwendig. Die genaue Ursache zum Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

